В Москве обрушился мост на Симферопольском шоссе

© Фото: ДТП и ЧП МОСКВА и МО, Telegram

На Симферопольском шоссе в Москве обрушилась часть моста. Судя по фотографиям с места происшествия, публикуемым в Сети, конструкция находилась на этапе строительства. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

О происшествии проинформировал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». Напомним, в конце мая в Пермском крае на участке трассы Пермь - Екатеринбург камаз снес опору пешеходного моста. По предварительным данным, причиной ДТП стала неосторожность водителя, который ехал с открытым кузовом и задел конструкцию.

До этого в городском округе Балашиха на территории Московской области произошло обрушение надземного пешеходного перехода в результате серьезного ДТП.