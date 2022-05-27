Пешеходный мост обрушился на грузовик на трассе Пермь - Екатеринбург

По предварительным данным, причиной ДТП стала неосторожность водителя фуры, который ехал с открытым кузовом и задел конструкцию.

© Видео: ekb.serov, ВКонтакте © Фото: СВИП Кунгур, telegram

В Пермском крае на участке трассы Пермь - Екатеринбург камаз снес опору пешеходного моста. По предварительным данным, причиной ДТП стала неосторожность водителя, который ехал с открытым кузовом и задел конструкцию. В результате аварии пострадал водитель, его доставили в больницу. Очевидцы сняли кадры с места происшествия.

«27 мая 2022 года в 05 час. 20 мин. (мст) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург», - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

В настоящий момент движение на участке трассы восстановлено, добавили в спасательном ведомстве.

Ранее грузовой автомобиль с щебнем снес остановку и врезался в надземный переход в Одинцовском районе Московской области. На выезде из Лесного в сторону Москвы образовалась пробка.