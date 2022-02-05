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Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье

Анна Берестовая
05:55 05.02.2022
В настоящее время движение на дороге парализовано.
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
© Фото: 50.mchs.gov.ru
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В городском округе Балашиха на территории Московской области произошло обрушение надземного пешеходного перехода в результате серьезного ДТП. Авария случилась на 30-м километре Горьковского шоссе.

По данным регионального МЧС, повреждение перехода произошло из-за самопроизвольного подъема кузова грузовика, двиговшевося по дороге. Согласно предварительной информации, в результате случившегося пострадал водитель грузового автомобиля.

Как указывает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, мост полностью перекрыл проезжую часть. В настоящее время движение по шоссе затруднено.

«Здесь движение парализовало», - отметил один из очевидцев, Александр Русич на видео в соцсети «Вконтакте».

По видеозаписи можно понять, что несмотря на сильные повреждения транспорта водитель фуры остался в сознании после дорожно-транспортного происшествия. Его голос можно услышать изнутри искореженной машины.

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