Резник заявил, что Киев продолжает убеждать Запад поставить ему современные танки и самолеты
Запад не спешит принимать положительное решение в вопросе предоставления Украине современных танков и самолетов. Но Киев продолжает попытки их в этом убедить.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резник. В эфире украинского телевидения он сказал, что вопрос предоставления этого современного вооружения Киев продолжает обсуждать с Западом.
«Есть решения, которые принципиально пока что не решены. Это танки и самолеты, современные имеется ввиду. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. А там политическое решение о предоставлении современных танков, современных самолетов пока что не принято», - приводит его слова ТАСС.
Резник также анонсировал, что «много хороших, интересных решений» по другим вопросам будет впереди, а также учебных программ от партнеров с Запада.
Поясняя, он отметил, что будут усилены возможности флота Украины. Также Украине поставят еще большее количество реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ВСУ и Киев разбегутся за сутки после прекращения поставок оружия НАТО.
Таким образом политик прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ВСУ «будут воевать лопатами» и защищаться, если Запад прекратит поставлять оружие Киеву.