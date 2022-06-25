Резник заявил, что Киев продолжает убеждать Запад поставить ему современные танки и самолеты

Резник также анонсировал, что «много хороших, интересных решений» по другим вопросам будет впереди, включая учебные программы от партнеров с Запада.

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Запад не спешит принимать положительное решение в вопросе предоставления Украине современных танков и самолетов. Но Киев продолжает попытки их в этом убедить.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резник. В эфире украинского телевидения он сказал, что вопрос предоставления этого современного вооружения Киев продолжает обсуждать с Западом.

«Есть решения, которые принципиально пока что не решены. Это танки и самолеты, современные имеется ввиду. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. А там политическое решение о предоставлении современных танков, современных самолетов пока что не принято», - приводит его слова ТАСС.

Резник также анонсировал, что «много хороших, интересных решений» по другим вопросам будет впереди, а также учебных программ от партнеров с Запада.

Поясняя, он отметил, что будут усилены возможности флота Украины. Также Украине поставят еще большее количество реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ВСУ и Киев разбегутся за сутки после прекращения поставок оружия НАТО.

Таким образом политик прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ВСУ «будут воевать лопатами» и защищаться, если Запад прекратит поставлять оружие Киеву.