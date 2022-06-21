Володин заявил, что ВСУ и Киев разбегутся за сутки после прекращения поставок оружия НАТО

Спикер Госдумы отреагировал на слова главы МИД Украины о том, что ВСУ «будут воевать лопатами», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что если со стороны Североатлантического альянса прекратятся поставки оружия и наемников Киеву, украинская армия и власти страны разбегутся в течение суток. Таким образом политик прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ВСУ «будут воевать лопатами» и защищаться, если Запад прекратит поставлять оружие Киеву.

«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», - написал Володин у себя в Telegram.

Кроме того, спикер Госдумы отметил, что если Киев решится взять в руки лопату, то сделает это лишь для того «чтобы попозировать».

Ранее Вячеслав Володин заявил, что в качестве компенсации за поставки оружия по ленд-лизу США могут забрать у Украины все запасы зерна, что может привести к очередному голодомору в стране.