Володин заявил, что ВСУ и Киев разбегутся за сутки после прекращения поставок оружия НАТО
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что если со стороны Североатлантического альянса прекратятся поставки оружия и наемников Киеву, украинская армия и власти страны разбегутся в течение суток. Таким образом политик прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ВСУ «будут воевать лопатами» и защищаться, если Запад прекратит поставлять оружие Киеву.
«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», - написал Володин у себя в Telegram.
Кроме того, спикер Госдумы отметил, что если Киев решится взять в руки лопату, то сделает это лишь для того «чтобы попозировать».
Ранее Вячеслав Володин заявил, что в качестве компенсации за поставки оружия по ленд-лизу США могут забрать у Украины все запасы зерна, что может привести к очередному голодомору в стране.