В стране и мире Ушел из жизни Народный артист России Николай Кубарь Игнат Далакян Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования родным и близким Народного артиста Российской Федерации. © Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края Читайте нас на: Народный артист Российской Федерации Николай Кубарь скончался 25 июня на 76-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Выдающийся артист, балетмейстер-постановщик. Николай Васильевич работал в самых известных и востребованных коллективах. Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель - таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал», - написал глава Кубани в своем Telegram-канале. Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования родным и близким Народного артиста Российской Федерации. Балетмейстер-постановщик Николай Кубарь родился в 1946 году в селе Благодарное Ставропольского края. Он был учеником балетмейстера Игоря Моисеева. Последние 16 лет Кубарь занимал должность художественного руководителя ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». С 1999 года Кубарь был профессором кафедры хореографии в Краснодарском государственном университете культуры и искусств. Ранее умер солист группы «Ласковый май», кумир миллионов Юрий Шатунов. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище 26 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика