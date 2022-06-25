«Только хоккей»: Александр Овечкин ответил на «приглашение» сыграть за сборную РФ по футболу

Овечкин заявил, что в дальнейшем намерен заниматься только хоккеем.

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Хоккеист Александр Овечкин после матча в составе футбольного клуба «Динамо» ответил на шуточный вопрос о шансе увидеть его в футбольной сборной России. Спортсмен сказал, что вернется в родной для себя хоккей.

«Хоккей, только хоккей», - ответил Овечкин.

Напомним, Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче в составе московского «Динамо» против любительской команды «Амкал». Хоккеист сумел отметиться голом. Матч завершился со счетом 5:0.

Ранее Овечкин в составе Washington Capitals вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов NHL. Суммарное количество голов Александра Овечкина тогда составило 767.