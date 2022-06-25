Овечкин забил за московское «Динамо» в товарищеском футбольном матче

Александр Овечкин вышел с капитанской повязкой на поле в качестве нападающего.

© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (NHL) Washington Capitals Александр Овечкин открыл счет в товарищеском футбольном матче в составе московского «Динамо» против любительской команды «Амкал».

Александр Овечкин вышел с капитанской повязкой на поле в качестве нападающего. Звезде хоккея удалось с левой ноги поразить ворота соперника на 11-й минуте после передачи пяткой Федора Смолова. После гола его заменил Даниил Фомин. В матче разрешены обратные замены, пишет РИА Новости.

Днем ранее капитан Washington Capitals подписал с футбольным клубом контракт на один матч. Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком «бело-голубых».

Ранее звезда мирового хоккея Александр Овечкин вышел на второе место по сумме денег, заработанных за карьеру в НХЛ. Издание CapFriendly сообщило, что за 17 сезонов за океаном, российский хоккеист успел заработать более 137 миллионов долларов.