Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров NHL

Российский нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов NHL (Национальной хоккейной лиги).

Таким образом, суммарное количество голов Александра Овечкина составило 767. Как сообщает РИА Новости, этот результат был достигнут спустя 1256 проведенных матчей регулярного чемпионата хоккейной лиги. Овечкину удалось опередить чешского хоккеиста Яромира Ягра, забросившего 766 шайб в 1733 матчах.

Первое и второе место разделили канадские хоккеисты Уэйн Гретцки и Горди Хоу. Канадцы имеют по 894 гола в 1487 матчах и 801 гол в 1767 матчах соответственно.

Ранее, в начале января, российский хоккеист, нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата NHL с Ottawa Senators. Тогда встреча завершилась победой Washington Capitals в овертайме со счетом 3:2. В тот день для российского бомбардира эта игра стала уже 1239-й в NHL, что позволило ему обойти известного американского нападающего Дага Уэйта.