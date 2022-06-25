Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на действия НАТО и США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию западных стран, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.

«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки - Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», - сказал Лукашенко в ходе встречи.

Президент Белоруссии уточнил, что не имеет в виду, что Российская Федерация должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, но с такими действиями Североатлантического альянса «шутить нельзя».

Также на встрече Владимир Путин сообщил своему белорусскому коллеге, что Соединенные Штаты хранят 200 ядерных тактических боеприпасов в шести странах Североатлантического альянса. Президент Российской Федерации сообщил, что для транспортировки этих запасов подготовлены 257 самолетов.

Ранее Александр Лукашенко заявлял о намерении переориентировать 20 миллионов тонн грузов на Санкт-Петербург. Он отметил, что подобная мера обеспечит дополнительные рабочие места в Северной столице Российской Федерации.