Лукашенко заявил о намерении переориентировать 20 млн тонн грузов на Петербург

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Минск хочет переориентировать около 20 миллионов тонн своих грузов на порты Санкт-Петербурга на фоне давления Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать на ваши порты, и буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились... Думаю, что если мы с вами здесь "развернемся", то и для Питера это будет хороший кусок работы, и для наших питерских друзей - хорошие рабочие места», - заявил президент.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что товары, которые попали под транзитные ограничения Литвы, планируется транспортировать с помощь паромов. Товары, которые не попали под ограничения, будут возить железной дорогой.