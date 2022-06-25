«Хотелось попрощаться»: Катю Лель расстроил перенос прощания с Пьером Нарциссом

Лель отметила, что Пьер Нарцисс останется для нее очень добрым, талантливым и искренним человеком.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Десятки друзей и поклонников съехались к траурному залу ЦКБ №1 в Москве, чтобы проститься с певцом, но выяснилось, что церемония перенесена на 29 июня из-за форс-мажора.

Певица Катя Лель, которая была в числе присутствующих, поделилась со «Звездой» своими переживаниями и ситуацией в связи с переносом церемонии прощания.

«Хотелось бы почтить его память и попрощаться с Пьером, но с другой стороны я понимаю, что это желание родной мамы», - поделилась Катя Лель.

Лель отметила, что Пьер Нарцисс останется для нее очень добрым, талантливым и искренним человеком.

«Я хочу пожелать ему светлого пути. Пусть ему будет там легко», - сказала певица.

Ранее перенос церемонии прощания с артистом произошел по причине разрешения вопросов о передаче тела. Прощание с артистом пройдет в среду, 29 июня, в Ритуальном зале ЦКБ с 12:00 до 15:00.

Напомним, российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет 22 июня. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. Пьер Нарцисс также принимал участие в проекте «Фабрика звезд».