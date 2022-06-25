Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля огнестрельного оружия

Ранее его одобрили в Сенате США, теперь законопроект поступит на подпись к президенту Джо Байдену.

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Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - большинством голосов одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

Как сообщает РИА Новости, инициативу поддержали 234 члена палаты, среди которых 14 республиканцев. Против высказались 193 члена. Данный законопроект также был одобрен подавляющим большинством членов Сената. В поддержку выступили 65 сенаторов и 33 против.

После данный законопроект поступит к президенту США Джо Байдену, который должен будет его подписать.

Ранее Байден обратился к американцам, призвав на законодательном уровне ввести запрет на оборот штурмового огнестрельного оружия и обойм большой вместимости. Также он призывал повысить возрастной порог для покупки огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года.

В конце мая в американском штате Техас в результате стрельбы в начальной школе погибли 19 детей и двое учителей. Трагедия произошла в городе Ювальд. Фотографию убийцы опубликовали полицейские. Стрелком оказался 18-летний житель по имени Сальвадор Ромас.