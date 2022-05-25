Байден призвал принять меры против оружейного лобби после стрельбы в школе Техаса

По словам американского главы, за прошедшие десять лет в школах США произошло свыше 900 случаев стрельбы.

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Президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. С таким заявлением американский лидер выступил после того, как в Техасе 18-летний житель городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. Тогда, по данным CNN, погибли двое взрослых и 19 детей, а преступника ликвидировала полиция.

«Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь еще одна бойня - теперь в Ювальде. И как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать», - цитирует РИА Новости слова Байдена.

По словам американского главы, за прошедшие десять лет в школах США произошло свыше 900 случаев стрельбы. И, по его словам, список несчастных случаев, только растет.

Ранее в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало, штата Нью-Йорк, погибли десять человек, еще трое числятся раненными. Президент США Джозеф Байден выразил соболезнования в связи с трагедией.