В Техасе погибли 19 детей после стрельбы в начальной школе

По предварительной информации, преступник начал осуществлять стрельбу еще дома, сначала он напал на свою бабушку.

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В американском штате Техас в начальной школе города Ювальд произошла стрельба, в результате которой погибли 19 детей и двое учителей. Фотографию убийцы опубликовали полицеские, им оказался 18-летний житель по имени Сальвадор Ромас.

Сведения о погибших приводит телеканал CNN. По предварительной информации, преступник начал осуществлять стрельбу еще дома, сначала он напал на свою бабушку. Далее отмечается, что юноша устроил ДТП и бросил машину, которую нашли вблизи школы. Стрелок ворвался на территорию школы с пистолетом и штурмовой винтовкой и сразу открыл огонь, но вскоре он был уничтожен отрядом полиции.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. По словам американского главы, за прошедшие десять лет в школах США произошло свыше 900 случаев стрельбы. И, по его словам, список несчастных случаев, только растет.