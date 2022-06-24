В ЛНР заявили, что под Лисичанском сложили оружие около 600 украинских боевиков

По словам помощника главы МВД ЛНР, большая часть убежала в рассыпную через Мирную Долину в Лисичанск.

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Около 600 украинских боевиков, среди которых есть и раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Я полагаю, что не более 600 человек (сложили оружие под Лисичанском - прим. ред.), это с ранеными, большая часть убежала в рассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», - передает ТАСС слова Киселева.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что ВСУ держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что соединения группировки войск «Центр» прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга. Согласно заявлению МО РФ, в течение пяти дней войска освободили 11 населенных пунктов.