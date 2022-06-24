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В ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» ВСУ держат около 600 заложников

Игнат Далакян
21:38 24.06.2022
Ранее посол ЛНР в РФ заявлял, что около двух десятков мирных граждан сумели самостоятельно покинуть территорию завода «Азот» за один день.
В ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» ВСУ держат около 600 заложников
© Фото: Maca Vojtech Darvik CTK Globallookpress
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Вооруженные силы Украины держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом в пятницу сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«В заложниках они (ВСУ - прим. ред.) держат порядка 600 гражданских лиц», - сказал агентству ТАСС Киселев.

Ранее Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики водрузили свой флаг у здания городской администрации города Горское. Теперь на площади Горского развеваются флаги Российской Федерации и ЛНР.

До этого посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник заявлял, что около двух десятков мирных граждан сумели самостоятельно покинуть территорию завода «Азот» за один день. Жители ЛНР выбрались из убежищ промзоны, в которых скрывались последние недели.

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