Мирошник: около 20 мирных жителей эвакуировались с территории завода «Азот»

Жители ЛНР выбрались из убежищ промзоны, в которых скрывались последние недели.

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Около двух десятков мирных граждан сумели самостоятельно покинуть территорию завода «Азот» за один день. Такие сведения озвучил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

По его словам, люди, скрывавшиеся в течение последних недель в убежищах промзоны Северодонецка, подошли ко второй проходной предприятия. В настоящее время эта проходная уже не под контролем украинских боевиков.

«Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии», - указал посол в своем Telegram-канале.

Атака, согласно информации Мирошника, ведется из пригорода Лисичанска. Тем не менее, те мирные жители, которые смогли эвакуироваться, сейчас находятся в полной безопасности.