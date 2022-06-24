«Родина пришла на защиту»: НМ ЛНР водрузила флаг республики в освобожденном Горском
Теперь на площади Горского развеваются флаги России и ЛНР.
© Видео: Telegram, ЛуганскИнформЦентр © Фото: Telegram, ЛуганскИнформЦентр
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики водрузили свой флаг у здания городской администрации освобожденного Горского.
«Теперь их Родина пришла к ним на защиту и уже никогда не оставит их. Тех, которые в 2014 году голосовали на референдуме за независимость Луганской Народной Республики», - сказал водружавший флаг военнослужащий НМ ЛНР.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры пленных из «Горского» котла. Из этой зоны окружения добровольно сложил оружие 41 военнослужащий ВСУ.