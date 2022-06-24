В стране и мире «Родина пришла на защиту»: НМ ЛНР водрузила флаг республики в освобожденном Горском Алексей Курильченко Теперь на площади Горского развеваются флаги России и ЛНР. © Видео: Telegram, ЛуганскИнформЦентр © Фото: Telegram, ЛуганскИнформЦентр Читайте нас на: Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики водрузили свой флаг у здания городской администрации освобожденного Горского. «Теперь их Родина пришла к ним на защиту и уже никогда не оставит их. Тех, которые в 2014 году голосовали на референдуме за независимость Луганской Народной Республики», - сказал водружавший флаг военнослужащий НМ ЛНР. Ранее Минобороны России опубликовало кадры пленных из «Горского» котла. Из этой зоны окружения добровольно сложил оружие 41 военнослужащий ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика