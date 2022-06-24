В Сочи обнаружили тело второго погибшего из унесенного в море автомобиля

Напомним, в Лазаревском районе города Сочи потоком воды вследствие наводнения унесло в Черное море два легковых автомобиля.

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Тело второго погибшего в одном из двух унесенных в море автомобилей нашли в Сочи. Об этом заявили в администрации города.

«Тело второй женщины обнаружено», - сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Ранее корреспондент «Звезды» раскрыла обстоятельства ЧП с уплывшими в море автомобилями в Сочи. Стало известно, что в автомобилях находились восемь человек, один мужчина спасен и сейчас находится в больнице.

Напомним, что в Лазаревском районе города Сочи потоком воды вследствие наводнения унесло в Черное море два легковых автомобиля. Кроме того, в Министерстве внутренних дел по Краснодарскому краю отметили, что на данный момент уровень вышедших из берегов рек вернулся в русло.