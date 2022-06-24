Два автомобиля с восемью пассажирами смыло в море в Сочи
Одного из пассажиров удалось спасти, еще семерых ищут спасатели.
© Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В Лазаревском районе Сочи потоком воды вследствие наводнения унесло в Черное море два легковых автомобиля. Согласно предварительным данным, в машинах находились восемь человек, одного из них уже удалось спасти, поиски еще семи пассажиров продолжаются.
«24.06.2022 в результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе п. Зубова Щель Краснодарского края потоком воды р. Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля», - говорится в сообщении регионального МЧС.
К месту происшествия были незамедлительно отправлены спасатели. Кроме того, в МВД по Краснодарскому краю отметили, что на данный момент уровень вышедших из берегов рек вернулся в русло.
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