Раскрыты обстоятельства ЧП с уплывшими в море автомобилями в Сочи

На данный момент известно, что в автомобилях находились восемь человек, один мужчина спасен и сейчас находится в больнице.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Два автомобиля, которые унесло из-за наводнения в акваторию Черного моря в Сочи, припарковались под эстакадой на берегу горной реки Чвижепсе. Об этом «Звезде» рассказала корреспондент Ирина Сафонова.

Так, в случае выпадения осадков эта река моментально выходит из берегов и становится неуправляемой. На данный момент известно, что в автомобилях находились восемь человек, один мужчина спасен и в настоящее время находится в больнице. Более того, спасатели обнаружили тело еще одной женщины, поиски остальных пропавших продолжаются.

К поиску людей, в числе которых есть дети, привлечены спасательная техника и вертолет.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи потоком воды вследствие наводнения унесло в Черное море два легковых автомобиля. Кроме того, в МВД по Краснодарскому краю отметили, что на данный момент уровень вышедших из берегов рек вернулся в русло.