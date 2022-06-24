Министры обороны стран СНГ проанализировали мировую ситуацию с учетом спецоперации на Украине
Министры обороны стран СНГ проанализировали мировую ситуацию с учетом российской операции на Украине. Об этом сообщил глава МО РФ Сергей Шойгу.
«В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учетом специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине», - заявил Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ.
Министр обороны России сказал, что он и коллеги из других стран наметили пути дальнейшего развития взаимодействия стран СНГ в обороне и военной безопасности. Также, по его словам, министры обороны подтвердили единое понимание характера современных угроз и вызовов.
Кроме этого, Сергей Шойгу поздравил и пожелал успехов новым министрам обороны Армении и Казахстана.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов