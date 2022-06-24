Шойгу открыл заседание Совета министров обороны стран СНГ

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Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу открыл 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ, в очном формате проходящее в Москве.

«За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооруженных сил стран Содружества», - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства отметил, что заседание проводится в 30-летие образования Совета министров обороны. По его словам, подобный формат встречи способствует расширению партнерства внутри СНГ и принятию эффективных решений в сфере военной безопасности.

Ранее в Москве на встрече глав оборонных ведомств Центральной Азии и России обсуждалась ситуация в Афганистане. Тогда Шойгу отметил, что террористы планируют создать подпольную сеть в соседних с этим государством странах.

Накануне Шойгу встретился со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым. Глава российского военного ведомства пригласил его посетить Международный военно-технический форум «Армия», который ежегодно проходит на территории подмосковного парка «Патриот», и Московскую конференцию по безопасности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов