Шойгу поздравил и пожелал успехов новым министрам обороны Армении и Казахстана
Министром обороны Армении был назначен Сурен Папикян, а главой оборонного ведомства Казахстана - Руслан Жаксылыков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с назначением новых коллег глав оборонных ведомств Армении и Казахстана, а также пожелал им успехов.
Шойгу сделал это на заседании Совета министров обороны стран СНГ. Министром обороны Армении был назначен Сурен Папикян, а главой оборонного ведомства Казахстана - Руслан Жаксылыков.
«Поздравляем наших коллег с высокими назначениями и желаем успехов в укреплении национальных вооруженных сил», - сказал Шойгу.
Также министр обороны России в ходе заседания анонсировал создание совместного подразделения гуманитарного разминирования СНГ.
Кроме этого, Сергей Шойгу обсудил со своими коллегами из СНГ развитие совместной системы связи.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов