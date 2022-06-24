Шойгу обсудил развитие совместной системы связи с министрами обороны стран СНГ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегами стран Содружества Независимых Государств в Москве обсудил развитие совместной системы связи.
«Рассмотрены вопросы развития совместной системы связи вооруженных сил, спланирована деятельность по совершенствованию Единой системы государственного радиолокационного опознавания», - сказал он по итогам заседания Совета министров обороны стран СНГ.
Участники заседания проанализировали состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах и согласовали финансирование развития объединенной системы ПВО.
В Москве состоялось 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ. Также в российской столице прошла встреча глав оборонных ведомств Центральной Азии и России, на которой в частности обсуждалась ситуация в Афганистане. Шойгу отметил, что террористы планируют создать подпольную сеть в соседних с этим государством странах.
Накануне Шойгу встретился со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым. Глава российского военного ведомства пригласил его посетить Международный военно-технический форум «Армия», который ежегодно проходит на территории подмосковного парка «Патриот», и Московскую конференцию по безопасности.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов