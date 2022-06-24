Шойгу анонсировал создание совместного подразделения гуманитарного разминирования СНГ

Также Сергей Шойгу констатировал поддержку Советом министров обороны учреждение в СНГ медали «За вклад в укрепление мира».

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Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал создание совместного подразделения гуманитарного разминирования стран СНГ.

«Определены практические меры по формированию и подготовке совместного подразделения гуманитарного разминирования», - заявил Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

Также Шойгу констатировал поддержку Советом министров обороны учреждение в СНГ медали «За вклад в укрепление мира». Также Совет принял решение провести в 2023 году Вторые Военно-спортивные игры курсантов в Узбекистане и одобрил комплекс совместных мероприятий вооруженных сил стран СНГ на следующий год.

«Деловой и конструктивный характер 80-го заседания Совета в очередной раз подтвердил, что взаимодействие по вопросам обороны и военного сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств последовательно развивается, а наши многосторонние связи крепнут», - подвел итог Шойгу.

После этого министр обороны России выразил признательность участникам Совета за проведенную работу.

Кроме этого, Сергей Шойгу обсудил на Совете развитие совместной системы связи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов