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Как на Украине: Лавров заявил, что в Молдавии предпринимают попытки отмены всего русского

Марина Крижановская
00:41 24.06.2022
Вместе с тем, по словам главы МИД России, печальным является факт запрета на вещание новостных программ из России.
Как на Украине: Лавров заявил, что в Молдавии предпринимают попытки отмены всего русского
© Фото: Hannah Wagner dpa Globallookpress
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Молдавия пытается пойти тем же курсом, который был выбран некогда на Украине. В частности, говорится об «отмене всего русского». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он назвал печальным факт запрета на вещание новостных программ из России. Обо всем это он рассказал в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. Текст интервью приводится на официальном сайте МИД Российской Федерации.

«К сожалению, сейчас в Молдове пытаются предпринять такую же отмену всего русского. Президент (Майя Санду. - Прим. ред.) подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально», - отметил Сергей Лавров.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду запретила трансляцию российских новостных программ. Было отмечено, что «устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции».

Также министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску сообщил, почему Республика Молдавия не может поддержать антироссийские санкции в полную меру. Он обосновал это недостаточной экономической устойчивостью и способность страны решать весь спектр проблем.

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