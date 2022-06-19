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Президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей

Ян Брацкий
10:03 19.06.2022
За нарушение запрета средствами массовой информацией предусмотрено лишение лицензии на семь лет.
Президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей
© Фото: Михаил Безносов, РИА Новости
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Президент Молдавии Майя Санду запретила трансляцию российских новостных программ. Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу. С ее слов, соответствующий закон национальный парламент одобрил еще второго июня.

«Закон был подписан президентом и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в "Официальном вестнике" и вступит в силу. Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», - сказала Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat, который транслировался интернет-каналом Rlive.

Вицу не стала отрицать, что столь жесткие меры принимаются на фоне специальной военной операции России на Украине. О ее начале президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главными целями мероприятий заявлены денацификация и демилитаризация Украины а также защита мирного населения Народных республик Донбасса.

В настоящее время Молдавия находится в фокусе внимания НАТО. Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости вооружения Украины и Молдавии по стандартам НАТО. Говоря о тратах на оборону, Трасс заявила, что 2% от ВВП слишком мало и эти цифры должны стать минимальным значением, а не пределом.

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