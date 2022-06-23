В Молдавии рассказали, что не могут полностью поддержать антироссийские санкции

Указывается, что санкции соблюдаются в отношении финансового и банковского секторов, но на большие Молдавия пойти не может.

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Республика Молдавия не может поддержать антироссийские санкции в полную меру по причине недостаточной экономической устойчивости страны. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Он пояснил, что некоторые санкции против России все же применяются. В первую очередь это касается финансового и банковского секторов. Об этом он рассказал во время интервью на телеканале Moldova 1.

«В то же время на данном этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам принять тот самый большой пакет ограничительных мер», - рассказал он в эфире.

Касаясь темы евроинтеграции Молдавии, он указал на отсутствие «хорошо структурированной оппозиции, твердого антиевропейского месседжа».

«Совершенно ясно, что наши граждане хотят европейских дорог, европейских школ, европейских больниц. <...> потому что абсолютно всем ясно, что будущее процветающей, демократической Республики Молдова, поддерживающей мир, - это будущее вместе со странами ЕС», - добавил глава МИД Молдавии.

Немногим ранее президент Молдавии Майя Санду ввела запрет на трансляцию российских новостей. Главой Совета по телевидению и радио республики было отмечено, что подобные жесткие меры принимаются на фоне специальной военной операции России на Украине.