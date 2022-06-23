«Остановились двигатели»: члены экипажа Ан-30 рассказали о жесткой посадке в Якутии

Троим из пяти человек, находившихся на борту Ан-30, понадобилась помощь медиков после приземления самолета.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха

Накануне на территории Якутии был обнаружен самолет Ан-30, который пропал 22 июня. Воздушное судно, не приземлившееся в назначенное время в аэропорту, совершило жесткую посадку в 70 километрах от места прибытия - населенного пункта Оленек.

Люди на борту самолета выжили, однако троим потребовалось оказать медицинскую помощь. С двумя пострадавшими в больнице удалось поговорить журналисту «Звезды».

Заместитель по летной работе Владимир Виноградов получил травму позвоночника. Самочувствие пока не слишком хорошее. По словам мужчины, у него проблемы с дыханием - получается делать лишь треть нормального вдоха.

«Говорить трудно и шевелиться. А так лежу, нормально», - описал он.

Большую благодарность Владимир выразил медикам, которые сумели быстро прибыть на место приземления самолета и оказать помощь пострадавшим.

Штурман Борис Лыткин также поблагодарил врачей за оперативность. При посадке самолета он получил перелом ноги и к настоящему моменту ему уже успели наложить гипс. Остальные члены экипажа, по словам пострадавшего, здоровы и сейчас находятся в другом месте.

На вопрос, повезло ли им, отвечает с юмором.

«Кому-то везет хуже. Нам, может, повезло», - высказался член экипажа.

Виноградов же однозначно посчитал, что экипажу очень повезло с командиром. Как объяснил мужчина, все остались живы в такой опасной и сложной ситуации именно благодаря его опыту и умениям.

«На лес самолет посадите - попробуйте... Командир принял правильное решение. Очень опытный командир у нас, посадил очень грамотно. Все помогали, конечно, весь экипаж. Видите, без жертв обошлось...Вынужденная посадка», - сказал член экипажа.

Владимир указал, что вероятной причиной случившегося стал отказ двигателей, добавив, что точнее можно будет говорить после проведения расследования.

Ранее МЧС сообщало, что сигнал аварийного маяка Ан-30 не срабатывал, несмотря на отклонение полета от заданного плана. Согласно предварительным данным, в салоне воздушного судна находились пять членов экипажа, а также более шести тонн груза.