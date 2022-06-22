Находившиеся на борту пропавшего в Якутии самолета люди остались в живых

Незадолго до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пропажей самолета Ан-30.

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В Якутии в 70 километрах от населенного пункта Оленек найден самолет Ан-30, который выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск - Оленек и не приземлился в назначенное время в аэропорту. По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку.

«Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», - сообщили в региональном МЧС.

Незадолго до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пропажей Ан-30 в Якутии. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, самолет вылетел в 14 часов по местному времени. Ан-30 должен был приземлиться в 17 часов 05 минут, но этого не произошло.

Напомним, в МЧС отмечали, что аварийный маяк самолета не срабатывал. В ведомстве указали, что, по предварительным данным, на борту воздушного судна находилось пять человек экипажа и более шести тонн груза, большую часть которого составили продукты.