Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку

Самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск-Оленек. Последний раз до исчезновения борт выходил на связь за 30 километров до пункта назначения - поселка Оленек.

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Самолет Ан-30 разбился в Якутии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерской службе.

О пропаже самолета сообщила пресс-служба управления МЧС по Якутии.

«Двадцать второго июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек», - говорится в сообщении.

Сообщается, что самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск-Оленек. Последний раз до исчезновения борт выходил на связь за 30 километров до пункта назначения - поселка Оленек.

В МЧС уточнили, что аварийный маяк самолета не срабатывал. Как заметили в ведомстве, по предварительным данным, в самолете находится 5 человек экипажа и более 6 тонн груза, большую часть которого составляют продукты.

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