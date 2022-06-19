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Мэр Одессы заявил, что его беспокоит рост ненависти «ко всему русскому»

Максим Крюков
20:35 19.06.2022
Также градоначальник высказался против переименования улицы Пушкина, которая находится рядом со зданием мэрии города.
Мэр Одессы заявил, что его беспокоит рост ненависти «ко всему русскому»
© Фото: Konstantin Brizhnichenko, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил свою обеспокоенность усилившейся ненавистью «ко всему русскому», и высказал возражение переименованию улицы Пушкина, которая расположена рядом с мэрией города. Об этом он сказал в интервью американской газете The New York Times.

«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», - заявил он.

Как отметило издание, градоначальник находится «под давлением» тех, кто стремится переименовать улицу, названную в честь великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Труханов подчеркнул, что выступает против данной инициативы.

Ранее мэр Одессы сообщил, что в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией. В этот список вошли такие улицы, как Курская, Бородинская, Новомосковская, Воронежская, Чапаева и другие. Помимо этого, названия двадцати четырех улиц города должны быть переведены на украинский язык.

Сегодня стало известно, что Верховная рада одобрила инициативу по запрету русской музыки в украинских медиа и общественных местах. Кроме того, украинский парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России. Такие же меры коснулись и Белоруссии.

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