Вашингтон вводит пошлины на российские азотные удобрения

Пошлина будет равна сумме разницы между ценой на товар в США и экспортной ценой.

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США собираются ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. В качестве причины Вашингтон назвал поставки аммиачной селитры якобы по заниженным ценам.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», – цитирует РИА Новости документ Федерального реестра.

Министерство торговли США пришло к таким выводам в результате анализа поставок из России, которые осуществлялись с апреля 2020 по март 2021 года.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что удобрения и продовольствие из РФ можно покупать свободно, так как санкции не касаются этих видов товара.

Однако жители развивающихся стран замечают, что с введением санкций цены на продовольствие и удобрение значительно увеличились. Эти изменения замечают страны Ближнего Востока, Северной Африки и даже Латинской Америки.