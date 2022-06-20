Боррель заявил о возможности свободно покупать продовольствие и удобрения из РФ

Политик также заострил внимание на позиции Брюсселя, которая заключается в том, что разрастающийся продовольственный кризис в мире «вызван не санкциями ЕС».

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Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что все желающие покупать российское продовольствие и удобрения могут делать это совершенно свободно. Он же добавил, что Евросоюз «полностью поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем.

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», - цитирует ТАСС слова Борреля по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге.

Кроме того, политик заострил внимание на позиции Брюсселя, которая заключается в том, что разрастающийся продовольственный кризис в мире «вызван не санкциями ЕС».

Ранее Министерство иностранных дел России наглядно продемонстрировало истинные причины продовольственного кризиса в мире в ответ на миф Европейского союза о том, что спецоперация России на Украине поставила под угрозу поставки продовольствия в мире. В частности, в дипведомстве перечислили главные драйверы роста цен на агропромышленную продукцию в последние годы.