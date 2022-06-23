Верховный суд Чехии не выдал россиянина Франчетти на Украину

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Верховный суд в Праге принял решение о том, что выдача россиянина Александра Франчетти на Украину является недопустимой, дальнейшие действия в отношении россиянина будут вести судебные органы Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь горсуда Праги Адам Вениг.

«Верховный суд республики принял решение, что выдача гражданина РФ Александра Франчетти на Украину в связи с военными событиями в этой стране является недопустимой, тем самым были бы нарушены права Франчетти. Дальнейшее рассмотрение дела Франчетти будут вести судебные органы Чехии», - передает слова Венига РИА Новости.

Адвокат Франчетти пообещала представить свой комментарий позднее в четверг.

Напомним, что Александра Франчетти задержали 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить основания задержания россиянина в Чехии. По решению чешского суда Франчетти был отправлен под стражу.