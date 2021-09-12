Глава СК поручил выяснить основания ареста россиянина Франчетти в Чехии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, на каких основаниях в аэропорту Праги 12 сентября был задержан российский гражданин Александр Франчетти. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

В СК также отметили, что использование, а тем более, злоупотребление международными правовыми механизмами недопустимо для привлечения людей к ответственности по политическим мотивам.

«В связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества (СК РФ) Михайлову О. Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства», – значится сообщили в ведомства.

Ранее адвокат и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов в беседе со «Звездой» рассказал о причинах, по которым Украина выдала международный ордер на арест российского активиста Александра Франчетти, который сегодня был задержан в аэропорту чешской столицы. Информацию о задержании гражданина РФ в Праге подтвердили в российском посольстве в Чехии.