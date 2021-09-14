Чешский суд отправил задержанного гражданина РФ под стражу
Россиянину Александру Франчетти, которого задержала на прошлой неделе чешская полиция, придется отправиться в камеру предварительного заключения по решению городского суда Праги. Задержанный гражданин РФ назвал заключение судей «шагом к фашизму».
Адвокат россиянина Ян Шварц намерен обжаловать данное решение в Верховном суде, которому закон отводит на рассмотрение протеста три недели.
«Городской суд Праги рассмотрел вопрос о мере пресечения для Александра и принял решение о помещении его в камеру предварительного заключения. Он будет содержаться в тюрьме "Панкрат" в центре Праги», - цитирует юриста РИА Новости.
Гражданин РФ был задержан в Праге по запросу Украины, выданным Интерполом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне потребовала от посла Чехии в Москве дать подробные объяснения относительно причин и мотивов задержания соотечественника.