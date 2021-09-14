В стране и мире Чешский суд отправил задержанного гражданина РФ под стражу Валентина Пескова Об этом прессе, по итогам заседания суда, сообщил адвокат россиянина Ян Шварц, который намерен обжаловать это решение. © Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Россиянину Александру Франчетти, которого задержала на прошлой неделе чешская полиция, придется отправиться в камеру предварительного заключения по решению городского суда Праги. Задержанный гражданин РФ назвал заключение судей «шагом к фашизму». Адвокат россиянина Ян Шварц намерен обжаловать данное решение в Верховном суде, которому закон отводит на рассмотрение протеста три недели. «Городской суд Праги рассмотрел вопрос о мере пресечения для Александра и принял решение о помещении его в камеру предварительного заключения. Он будет содержаться в тюрьме "Панкрат" в центре Праги», - цитирует юриста РИА Новости. Гражданин РФ был задержан в Праге по запросу Украины, выданным Интерполом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне потребовала от посла Чехии в Москве дать подробные объяснения относительно причин и мотивов задержания соотечественника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика