Сергей Шойгу отметил, что сегодня укрепление совместной обороноспособности России и Белоруссии становится все более актуальным.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», - заявил Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве.

По словам Сергея Шойгу, сегодня такие действия становятся все более актуальными. При этом он подчеркнул, что Россия готова оказать Белоруссии любую поддержку по этому направлению.

Также министр обороны России пригласил Виктора Хренина на форум «Армия», который пройдет этим летом в Подмосковье, а также на Московскую конференцию по безопасности.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов