Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом и важнейшим стратегическим партнером

Глава российского военного ведомства отметил беспрецедентное давление Запада, в условиях которого развивается двустороннее военное сотрудничество.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Белоруссию важнейшим стратегическим партнером, ближайшим другом и союзником России на встрече 23 июня со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве.

«Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнер, ближайший друг и союзник», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, сейчас военное сотрудничество Москвы и Минска развивается в условиях давления западных стран, необъявленной войны против России и Белоруссии.

Министр обороны РФ указал на необходимость укрепления обороноспособности Союзного государства, в том числе в части единой региональной системы ПВО. Также Шойгу пригласил Хренина посетить международный военно-технический форум «Армия», который ежегодно проходит на территории подмосковного парка «Патриот» и Московскую конференцию по безопасности.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал «Звезде», что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) позитивно скажется на ее экономике, а Россия получит в организации еще одного партнера.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов