Шойгу пригласил министра обороны Белоруссии на форум «Армия» и конференцию по безопасности

Шойгу рассказал, что на форуме будет много нового и интересного, так как «мы не стоим на месте, что-то исправляем, что-то добавляем».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу пригласил своего белорусского коллегу Виктора Хренина на Московскую конференцию по безопасности и форум «Армия», которые пройдут в 2022 году.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас и белорусские делегации на Десятую Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия", которые состоятся в августе», - сказал он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.

Он рассказал, что на форуме будет много нового и интересного, так как «мы не стоим на месте, что-то исправляем, что-то добавляем». Своими лучшими наработками Россия, по словам министра, готова поделиться с «нашими друзьями, нашими союзниками».

Министр обороны России напомнил, что 22 июня народы двух стран отметили очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. Шойгу рассказал, что частица Вечного огня, доставленная из Брестской крепости к Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации, стала символом единства наших стран в противостоянии агрессии и геноциду.

Он также выразил желание оказать Белоруссии поддержку и помощь в создании центра патриотического воспитания молодежи по аналогии с российским центром «Авангард».

Ранее глава российского оборонного ведомства заявлял, что Российская Федерация продолжит специальную военную операцию по защите республик Донбасса, несмотря на давление западных стран. Согласно словам Сергея Шойгу, все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов