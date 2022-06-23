В Кремле заявили, что тщательно фиксируют использование полученных Украиной вооружений

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если часть иностранного оружия доберется до передовой, будучи не уничтоженной российскими военными, Россия отследит, как оно используется.

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В Кремле заявили, что тщательно фиксируют использование полученных Украиной иностранных вооружений. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этого вооружения. Если какая-то часть этого вооружения доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется», - сообщил Песков журналистам.

Ранее в Минобороны России отметили, что украинские вооруженные формирования потеряли уже 3 750 танков и других боевых бронированных машин с начала специальной военной операции.

Также в МО РФ констатировали, что противник продолжает нести значительные потери. Так, в 30-й механизированной бригаде ВСУ осталось менее 50% личного состава.