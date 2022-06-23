В МО РФ заявили, что в 30-й мехбригаде ВСУ осталось менее 50 процентов личного состава

Также в 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ уничтожены 150 человек личного состава и еще 450 военных числятся ранеными.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что после огневого поражения Вооруженных сил РФ в подразделениях 30-й механизированной бригады украинской армии осталось меньше 50% личного состава. Кроме того, из района боевых действий были эвакуированы свыше 170 солдат и офицеров.

«В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными силами осталось менее 50% личного состава», - отметил на брифинге представитель военного ведомства.

Вместе с тем в разгромленном ВС РФ 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ под населенным пунктом Мирная Долина в ЛНР уничтожены 150 человек личного состава, а также около 450 военных числятся ранеными.

Ранее Минобороны России показало кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты в ходе специальной военной операции. Для подавления долговременных укреплений используются 152-миллиметровые боеприпасы на фугасное действие. Также морские пехотинцы отработали огневые задачи по позициям ВСУ и укрепленным опорным пунктам.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов