Украина потеряла 3 750 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украина потеряла 3 750 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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