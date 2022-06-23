В МО РФ заявили о перехвате украинской ракеты комплекса «Точка-У» и 22 снарядов РСЗО
Также в Минобороны сообщили об уничтожении 21 украинского беспилотника в районах острова Змеиный, Харьковской и Херсонской областях, на территории ДНР и ЛНР.
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Российские силы ПВО сбили в воздухе ракету, выпущенную украинскими военными из комплекса «Точка-У» и 22 снаряда РСЗО в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка, Горловка, Камышеваха ДНР, Червоное, Изюм, Сухая Каменка Харьковской области и над островом Змеиный. Об этом заявил на брифинге 23 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Также он сообщил об уничтожении 21 украинского беспилотника в районах острова Змеиный, Харьковской и Херсонской областях, на территории ДНР и ЛНР.