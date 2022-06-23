Поразить с неба: кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

В оборонном ведомстве подчеркнули, что авиационные удары наносились с дистанции более пяти километров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы вертолетов Ка-52 «Аллигаторы» в ходе специальной военной операции на Украине. Во время выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации совершилипуски ракет по обнаруженным позициям и укрепленным пунктам подразделений украинской армии.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате этого были уничтожены украинские опорные пункты и бронированная техника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Летчики также наносили авиаудары с дистанции более пяти километров, при этом полеты выполнялись на предельно низких высотах.

Напомним, армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.