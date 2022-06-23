МО РФ: младшие командиры 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили солдат и дезертировали

Противник продолжает нести значительные потери в ходе спецоперации, добавили в российском военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Младшие командиры 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили своих солдат и дезертировали, заявил на брифинге 23 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В каждой из рот данного батальона - не более 15-20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий», - сказал он.

Конашенков рассказал об огромных потерях батальона под поселком Мирная Долина в ЛНР. За два дня в ходе боевых действий противник потерял 150 военнослужащих, еще 450 человек получили ранения.

Кроме того, российская авиация за минувшие сутки уничтожила противника в 96 районах, а ракетчики и артиллеристы нанесли поражение украинским войскам в 364 районах.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ в ходе спецоперации.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов