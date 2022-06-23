Армия Армия Армия

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 96 районов скопления войск противника

12:25 23.06.2022
Всего в результате ударов силами авиации, а также ракетных войск и артиллерии за сутки было уничтожено более 650 украинских националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин противника, три установки РСЗО «Смерч» и 17 специальных военных автомобилей. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Минобороны России подвели суточный итог работы российской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

По его словам, в районе Николаева высокоточными ракетами ВКС России было уничтожено 49 резервуаров с топливом для техники ВСУ. Также уничтожению подверглось до 50 боевых машин РСЗО, размещенных в ангарах. В их число входили и установки иностранного производства. 

Также высокоточным оружием воздушного базирования было поражено три украинских базы ремонта бронетехники в районе города Николаев и четыре пункта управления, а скопление войск противника в 18 районах. 

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», - сказал Конашенков. 

Всего же, как отметил Игорь Конашенков, в результате ударов силами авиации, а также ракетных войск и артиллерии за сутки было уничтожено более 650 украинских националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин противника, три установки РСЗО «Смерч» и 17 специальных военных автомобилей. 

Также Конашенков заметил, что в 30-й механизированной бригаде ВСУ после огневых ударов российских войск осталось менее 50 процентов личного состава. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:50 В стране и мире
Видео
Главврач Домодедовской ЦРБ рассказал, как медики боролись за жизнь Юрия Шатунова
09:18 В стране и мире
Видео
В Подмосковье полыхает склад на площади 2400 «квадратов»
06:43 В стране и мире
Видео
«Ожидались очень тяжелые травмы»: врач о состоянии пострадавших после жесткой посадки Ан-30 в Якутии
05:01 Армия
Видео
Храбры, честны, мужественны: командующий ЦВО наградил военных РФ, отличившихся в ходе спецоперации
05:38 В стране и мире
Видео
«Остановились двигатели»: члены экипажа Ан-30 рассказали о жесткой посадке в Якутии
Популярное
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.