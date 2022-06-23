Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 96 районов скопления войск противника

Всего в результате ударов силами авиации, а также ракетных войск и артиллерии за сутки было уничтожено более 650 украинских националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин противника, три установки РСЗО «Смерч» и 17 специальных военных автомобилей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России подвели суточный итог работы российской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Николаева высокоточными ракетами ВКС России было уничтожено 49 резервуаров с топливом для техники ВСУ. Также уничтожению подверглось до 50 боевых машин РСЗО, размещенных в ангарах. В их число входили и установки иностранного производства.

Также высокоточным оружием воздушного базирования было поражено три украинских базы ремонта бронетехники в районе города Николаев и четыре пункта управления, а скопление войск противника в 18 районах.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», - сказал Конашенков.

Всего же, как отметил Игорь Конашенков, в результате ударов силами авиации, а также ракетных войск и артиллерии за сутки было уничтожено более 650 украинских националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин противника, три установки РСЗО «Смерч» и 17 специальных военных автомобилей.

Также Конашенков заметил, что в 30-й механизированной бригаде ВСУ после огневых ударов российских войск осталось менее 50 процентов личного состава.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов