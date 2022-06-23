«Должен был прожить еще»: Левкин глубоко сожалеет об утрате Шатунова

Экс-участник «На-На» вспомнил, как много и насыщенно гастролировал в последнее время лидер «Ласкового мая» и как «отдавал свой талант людям».

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Певец и бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин глубоко опечалился новостью о смерти коллеги по цеху Юрия Шатунова. Дрожащим голосом он выразил в разговоре со «Звездой» соболезнования родным и близким певца и вспомнил, каким он был.

«Если честно, не верится, потому что человек с таким открытым взглядом светящимся, с таким восприятием мира должен был прожить еще. Тем более что недавно они выиграли суд у Разина, и то, что он в последнее время очень много и насыщенно гастролировал, отдавал свой талант людям, - это дорогого стоит. Светлая ему память, прям самая вот такая настоящая, светлая», - со вздохом сказал Левкин.

Ранее главврач Домодедовской ЦРБ рассказал, как медики боролись за жизнь Шатунова. По словам Андрея Осипова, врачи в течение полутора часов оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности.